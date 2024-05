Alumnos de Escuela Centenario realizaron mate bingo para costear su recepción

Se desarrolló un nuevo mate bingo en la ciudad de Paraná durante este sábado. La sede de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), ubicada en calle Colón 59, fue el punto de encuentro para que alumnos de la Escuela Centenario puedan costear su recepción.



Al respecto, Elonce dialogó con Florencia, una de las organizadoras de la actividad, quien manifestó: “Todos somos familias que estamos colaborando y haciendo acciones para poder llegar a que los chicos puedan tener su recepción”.



Con respecto a otras actividades, sostuvo: “También se van a hacer ferias de platos en la misma institución, pero los grupos de padres nos organizamos para que esto sea posible hoy”.



En cuanto a la recepción, dijo: “Será el 6 de diciembre, así que tenemos tiempos para seguir haciendo acciones”.



En tanto, Ayelén, una de las alumnas, señaló: “Estamos en Bachiller de Humanidades y Ciencias Sociales. Me va muy bien la escuela, pero Matemática está medio complicado. Estoy pensando en estudiar el Traductorado o el Profesorado de Inglés”.



Por último, otra alumna destacó: “Estoy contenta por la finalización. Me gustaría estudiar la Licenciatura en Letras, me encanta la autora Alejandra Pizarnik”. (Elonce)