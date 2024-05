Se realiza el Motoencuentro Solidario con bandas de rock en la Toma Vieja

”No importa la cilindrada de tu moto”

La grilla de bandas

Se desarrolla un Motoencuentro Solidario en el complejo Toma Vieja de Paraná. La entrada al evento motero es un alimento no perecedero o un kilo de alimento para mascotas; los destinatarios de las donaciones recaudadas serán tres merenderos, Suma de Voluntades y una familia que rescata perros en situación de calle. El evento se inició este viernes y finaliza este domingo.Promovido por diferentes agrupaciones moteras, se presentan 17 bandas de rock que comenzarán a tocar desde las 17 y también, hay emprendedores y feriantes.“Es un movimiento cultural en que todos comparten las mismas expresiones y emociones; es una cuestión de camaradería la que se conozca el mundo motero y se sumen también”, fundamentó el vicepresidente del moto-grupo Lobizones Caravaneros, Lisandro Gómez.“Queremos invitar a toda la ciudadanía de Paraná para que se acerquen a la toma y que vengan con una donación para los merenderos de la ciudad”, dijo y agregó que “el ambiente motero es familiar y de amigos y se puede disfrutar de las bandas”, remarcó Juan al dialogar con Elonce.Por su parte, Facundo Fernández, explicó que “va a haber juegos, hay foodtrucks y también las bandas de música”, dijo e invitó “a todos a sumarse al encuentro motero solidario”.Fernando sostuvo que “se comparte todo. Esta noche, vamos a disfrutar de un pollo al disco y la idea es estar juntos y compartir”, dijo.En referencia a las motos, afirmó que “no se va a permitir que las motos anden al corte con los caños de escape y hagan picadas”, remarcó y agregó que “no importa la moto que tengas, la cilindrada no hace al motero, porque el viento es el mismo para todos”, resaltó.El motero Martín “Wey” Galeano, pertenece a la agrupación “Paladar Negro” y contó que participa de diferentes motoencuentros que se realizan en todo el país. “Tenemos amigos que a veces, pasa un año y no nos vemos, pero vamos a los motoencuentros y compartimos como que estamos siempre juntos.La agrupación “Paladar Negro”, es de Paraná pero tiene integrantes moteros en diferentes ciudades. “y agregó que las ganas de “ser moteros me surgieron en la adolescencia cuando veía las agrupaciones de los años 90 y se combinaron con mi oficio de mecánico de autos y motos.. Hay que tener pasión para esto”, dijo entre risas al charlar con Elonce y agregó que el último viaje fue “al motoencuentro de Traslasierra, en Villa Dolores, donde me encontré con muchos amigos”, resaltó.Martín “Wey” Galeano y su agrupación, forman parte de la organización del Motoencuentro Solidario que se lleva a cabo en el complejo Toma Vieja, donde se presentarán 17 bandas de rock, hay puestos gastronómicos y entretenimientos.“Hay que tener pasión por las motos.MANTONEGROCONTRA EL VIENTOTRES CILINDROSEL CLONCONTAINERDESANGREURBANOSDULCES RUFIANESCARANDAYFORJANDO BIELASSLOGANDOCUMENTO ÚNICOGRAFOLEGIONARIOSEPTIMO SIGNOESTENIACONCRETO