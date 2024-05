Robaron las zapatillas a un hombre en situación de calle e imploró por ayuda

Hugo fue víctima de un robo en la zona del Hospital San Martín, lugar que suelen suceder hechos delictivos, según contaron vecinos. "Estaba sentado en la vereda, me dormí y me sacaron las zapatillas, una campera con documentación y remedios", relató a"Me dejaron sin calzado y no me puedo mover. Hablé con el destacamento policial, pero me dijeron que tengo que ir a la comisaria", agregó quien cuida la entrada y salida de vehículos de un garaje.Siguiendo con el relato, dijo: "En algún momento de la madrugada me sacaron las cosas y no me di cuenta. Las zapatillas me las había sacado para descansar los pies. Tenía el documento, la tarjeta de cobro, los remedios que estaban en los bolsillos de la campera y otras pertenencias, como los informes del hospital".Además, el damnificado indicó que "hay personas de mal vivir por la zona y no es la primera vez que me pasa, hace poco me robaron el celular. Uno tiene que aguantarse muchas cosas, más en este momento que andan robando, dentro del hospital también. Me llama la atención tantos robos".El hombre, preocupado por hacer la denuncia de su documentación, tendrá que volver a hacerse atender con un médico para que le den los remedios de la presión y el asma. "En estos momentos necesito un par de zapatillas, número 42", solicitó.Un vecino se acercó y se ofreció a ayudar tras consultarle por la numeración del calzado. "La gente de la zona también es solidaria, vienen, se arriman y traen el mate. En la panadería me acercan café", comentó el hombre de 72 años.Otra vecina denunció que este miércoles robaron celulares dentro del nosocomio y habló de Hugo: "Me parte el alma porque es una buena persona. Venía a buscar agua para tomar mates y charlar con él", expresó la mujer que dio aviso de la situación a la hija del hombre. (Elonce)