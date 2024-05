Fomentar Empleo: cómo postularse para percibir hasta $45.000 por capacitarse

La Municipalidad de Paraná abrió las postulaciones del programa Fomentar Empleo; según se informó,, que pueden durar de tres a seis meses, dependiendo del puesto en el que se entrene. Para inscribirse en el programa: http://www.portalempleo.gob.ar/Registro el subsecretario municipal de Producción, Oscar Bustamante.deben manifestar su interés en estas postulaciones y ser entrevistados para estos puestos. Tras la preselección de perfiles, hay un proceso de entrevistas con la empresa”, amplió. Quienes no pueden inscribirse en su casa, pueden hacerlo en la oficina de calle Perón y Villaguay - de lunes a viernes de 7 a 13- donde serán asistidos por personal de la dirección municipal de Empleo y Trabajo., aclaró Bustamante.Y continuó: “Si la empresa está interesada en realizar entrenamientos laborales, por ejemplo, para cuatro vacantes en cargos administrativos, en la oficina municipal de Empleo se hace un proceso de preselección a partir del que se le ofrece luego a la empresa y se hace la entrevista, que es un mano a mano del que somos parte, pero ya es la empresa la que dialoga con los postulantes para seleccionar a los perfiles que harán los entrenamientos laborales”.completó la directora municipal de Empleo y Trabajo, Paola Barbieri.El programa Fomentar Empleo está destinado a trabajadoras y trabajadores de 18 a 64 años que se encuentren en búsqueda activa de empleo y que al momento de solicitar su incorporación al Programa y de acceder a cada prestación, no cuenten con trabajo registrado en el sistema de seguridad social dentro de los últimos tres meses (exceptuando el Monotributo Social y el Régimen Especial para el Personal de Casas Particulares), y que no sean titulares o beneficiarios de obra social ni prepaga.Según la web del programa nacional Fomentar Empleo , el monto de la ayuda económica que reciben los participantes es de hasta 45.000 pesos.