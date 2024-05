Empleados del área municipal de Tránsito se reunieron en asamblea en reclamo del pago de horas extras, la entrega de indumentaria y la reparación de vehículos que no están en funcionamiento. Tras una reunión que mantuvieron representes sindicales con el coordinador Daniel Kremer, el miércoles se resolverán las medidas a seguir.“Hace aproximadamente tres meses que no se les abonan las horas extras en tiempo y forma, la indumentaria, vehículos que no están en funcionamiento y resolver paulatinamente la cuestión de los cargos medios”, fueron los reclamos que enumeró ael secretario general de Suoyem, Fabricio Gómez.Por su parte, el secretario gremial de ATE, Gerónimo Retamar, completó: “La de Tránsito es un área que registra cambios de jefes y Kremer se comprometió a tomar los reclamos de los trabajadores y elevarlos a la secretaria de Tránsito”. “La de este lunes fue una asamblea informativa, en la que no hubo retención de servicios”, aseguró.