Llevó el auto a un taller mecánico y se lo utilizaron sin su consentimiento

Una vecina del barrio San Agustín de Paraná, denunció que su vehículo Volkswagen Gol fue utilizado sin su consentimiento por parte de empleados del taller mecánico donde lo había dejado para su reparación durante el fin de semana largo de Semana Santa.Según relató Reinoso a, llevó su auto al taller ubicado endebido a un problema en el electro que no estaba funcionando correctamente. "Lo dejé para arreglar y cuando fui a retirarlo, una semana después, encontré en el vehículo un ticket de consumo de bebidas alcohólicas", expresó la damnificada.Asimismo, detalló que: "fui hasta el local de los tickets y solicité ver las cámaras de seguridad del establecimiento,Este uso indebido del vehículo generó daños considerables, según señaló Reinoso, explicando que"A pesar de que el taller se ofreció a reparar los daños después de que realicé la denuncia, los problemas persisten. Además, noté que faltaban dos tasas de las ruedas que no han sido devueltas ni se han comunicado conmigo", agregó.La situación afectó gravemente a Reinoso, quien expresó su preocupación por la pérdida de su herramienta de trabajo principal: "Si no tengo el auto, no puedo trabajar, ya que es con él que realizo los repartos de mi negocio a diario. Estuve más de dos semanas sin el vehículo y ahora, un mes después, sigo con problemas sin resolver".concluyó.