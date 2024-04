“Se van o les vuelo la cabeza”: vecina de Paraná alejó a ladrones con un rifle

“Se van o les vuelo la cabeza”



Vecinos de barrio VICOER XI, de la ciudad de Paraná, se autoconvocaron y manifestaron su gran preocupación por los continuos robos que están ocurriendo en la zona desde hace un tiempo. Todos están en alerta y temen que suceda una desgracia, ya que están hartos del accionar delictivo.“Estamos con un problemita de inseguridad, nos están robando a dos manos”, afirmó Norma Santamaría, presidenta de la comisión vecinal en declaraciones aAl principio fue la sustracción de cables del alumbrado público y medidores de agua, luego “comenzaron a meterse en las casas. Es tremendo, a la madrugada la policía no anda, de día sí, pero a partir de la medianoche no. Ahora también están robando el tema del gas. Es una seguidilla y estamos más enrejados nosotros que los ladrones. Estamos cansados; y mientras hacemos las denuncias, los señores salen por la otra puerta”, dijo.Desde la Comisaría 16 les indicaron que no contarían con disponibilidad de móviles para hacer recorridas nocturnas.“Podemos tomar medidas por nuestra cuenta, pero nos van a meter presos”, opinó un vecino.Una vecina vivió una situación extrema y con mucho coraje, enfrentó a dos ladrones que ingresaron a su propiedad.“El sábado se metieron en mi casa por el tapial, saqué el rifle y les apunté a la cabeza., les dije y se fueron corriendo. Otra cosa no te queda, sino te respetan. Por supuesto que ese no es el camino, pero ya estamos cansados, no dormimos y hacemos guardia entre los vecinos mirando a ver si anda alguno para meterse”, manifestó para aclarar que sabe que su proceder no es el adecuado y también la pone en riesgo, pero la situación los supera.Rubén Villalba, otro vecino del VICOER, contó que también roban parte de los medidores y regulares del gas, ocasionando serios perjuicios. “Es un pedacito de caño de bronce o cobre que roban para venderlo, les dan 100 pesos y a nosotros nos hacen un daño que nos cuesta 23.000 pesos, es tremendo”.“Lo que ellos pueden, para pagar sus cigarrillos o la droga, se lo llevan”, remarcó otro señor y dio cuenta que los autores de estos robos, “no es gente del barrio”, sino de las inmediaciones.Mientras los vecinos de barrio VICOER XI estaban hablando con este medio, se acercó una vecina de Paraná XVI para contar que también sufrió un robo durante el fin de semana.“Si sábado entraron a mi casa, yo estaba durmiendo con mis cinco hijos. Hicimos la denuncia en la comisaría, me dijeron quiénes fueron y la respuesta que me dieron es que los agarre a piñas, pero no me voy a convertir en una asesina. Me robaron electrodomésticos, mercadería, celular, dinero. Gracias a Dios no pasó a mayores, pero sentís mucha impotencia”, aseveró.Los vecinos solicitaron, además de más seguridad, que la Municipalidad concrete el cerramiento del tanque de agua que está en una de las esquinas, ya que el lugar es utilizado por los malvivientes para pernoctar y observar todos los movimientos del barrio.“Nadie duerme acá, estamos atentos a los ruidos y a todo lo que pueda llegar a pasar”, indicaron finalmente.