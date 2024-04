Niños y jóvenes disfrutaron de la noche otoñal en Plaza Mujeres Entrerrianas

En una jornada cálida, la ciudad de Paraná tuvo temperaturas que alcanzaron los 27 grados centígrados, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Los paranaenses aprovecharon el clima para disfrutar del aire libre, congregándose en la Plaza Mujeres Entrerrianas, que se llenó de vida y alegría.En ese contexto, Nicolás, quien se encontraba haciendo actividad física, mencionó a: “Elegimos la plaza porque nos provee de material de calidad y no todas las de Paraná tienen barras como este lugar”.Además, agregó: “Es un deporte que se ve muy estético y ayuda mucho al cuerpo en temas de salud. Casi siempre, nos hace bien para expresar lo que sentimos”.Asimismo, indicó: “Estamos todos los días, algunos tienen la dificultad de la Facultad u otros por la secundaria. La mayoría de los compañeros que están hoy, tienen un nivel elevado donde soy uno de los más nuevos porque llevo ocho meses en este deporte”.En tanto, Simón comentó: "Vine a disfrutar de la plaza. No tengo ganas de volver a la escuela mañana".A su vez, Martina sostuvo: "Hasta recién estaba jugando, pero después se largó a llover. Con el tiempo, se viene la lluvia".Josefina, por su parte, destacó: "Me gusta ir a la escuela y mi materia preferida es música".Por último, Valentín, quien es hincha de Boca, manifestó: "No vi el partido, pero sé que ganamos y estoy contento".