Se desarrolló la “Maratón de Gurises” este sábado en el Balneario Thompson de la ciudad de Paraná. Se trató de una mini carrera recreativa organizada por la Fundación La Delfina.En ese sentido,dialogó con Mayda Cresto, fundadora de Fundación La Delfina, quien comentó: “Es la quinta edición de la mini ‘Maratón de Gurises’. En esta oportunidad, la realizamos junto a la Escuela de Atletismo y estamos muy contentos con la convocatoria que estamos teniendo, donde muchos chicos van a participar. También se están cortando el pelo con Brian Olivitto, quien se sumó solidariamente. Después contamos con la colaboración de la Municipalidad de Paraná, Agua Nuestra, la empresa Odisea, que es organizadora de carreras, Maxi Borgetto y los atletas de Paraná, que donaron medallas. Todos los chicos se llevan regalos, hay muchas actividades que van a tener hoy, donde la van a pasar lindo en familia, con amigos y con los papás corriendo”.Con respecto a la Fundación La Delfina, indicó: “Nos encontramos en Santiago del Estero 336, pegado al Club Ciclista, donde recibimos donaciones, propuestas de otras instituciones para hacer cosas en conjunto porque lo más importante es lograr cosas en equipo. El 8 o 9 de septiembre tendremos la Maratón La Delfina, en el cual ya estamos con los preparativos”.En tanto, el profesor de la Escuela de Atletismo sostuvo: “Estamos muy contentos por ver tanta alegría y tantos chicos, quienes están disfrutando de algo tan simple, que está al alcance de todos, como es correr en un lugar tan hermoso como es el Balneario Thompson”.“Trabajamos con chicos a partir de los 13 años, para que se restablezca el atletismo en los infantiles porque es nuestro semillero”, agregó.A su vez, Nicolás Mathieu, integrante de la Fundación La Delfina, aseguró: “Es una iniciativa que se viene repitiendo y creciendo todos los años. Es una más que se agrega a las distintas actividades de la Fundación, en este caso, con la maratón se pretende inculcar buenos hábitos, alimentación saludable y que los chicos se acerquen al deporte”.Asimismo, Mateo de 9 años, manifestó: “Estoy contento, me gusta la experiencia de correr y es mi primera maratón. También hago triatlón, acuatlón, entre otras actividades, desde los 3 años, aproximadamente”.Juan Cruz de 11 años, por su parte, mencionó: “Estoy preparado para correr, vengo de la Escuela Municipal de Atletismo, que está organizando esta carrera junto con La Delfina, y estoy muy emocionado por esta competencia. Participé en la edición anterior, también corrí en la nocturna que se hizo en este lugar y muchas más. Me gustó un montón la experiencia”.En tanto, Katherine de 10 años, contó: “Me hizo las trenzas mi mamá para que no me moleste el pelo. Cuando jugamos siempre corremos”.A su vez, Mailen de 11 años, destacó: “Estoy lista para correr, hago atletismo en el CAE y me gusta un poco de todo. Hacer deporte es fundamental”.Por último, Evaristo de 12 años, ganador de la Maratón de los Gurises, afirmó: “Me gusta correr porque me divierte, pero no esperaba ganar hoy. Corro para Patronato y ahora seguiré compitiendo”.