Este sábado se interrumpirá el tránsito en Avenida Zanni

Este sábado se realizará la prueba de carga en el puente ferroviario en el marco de la obra Reconfiguración y Ensanche de Avda. Zanni, trabajo que corresponde al final de la intervención.



Para la correcta ejecución del ensayo y la imperturbabilidad de los instrumentos, se efectuarán cortes de tránsito en: Zanni y C. Facundo Arce; Est. Sosa y Facundo Arce; Zanni y Villa Segui; Pastor Enrique Marconi y Gdor. Quiroz; Leonidas Acosta y C. Benicio López.



Los distintos cortes estarán indicados con cartelería y se asegurará un vallado para no ingreso. Personal de tránsito municipal asistirá con apoyo logístico para organizar el tráfico.



El ensayo comenzará a las 14 y la interrupción del tránsito a las 13.30. El evento durará aproximadamente entre 2 y 3 horas.



Piden a la ciudadanía circular con precaución o evitar la zona hasta que la prueba finalice.