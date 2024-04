Robó en casa de Paraná cuando la dueña estaba adentro y quedó filmado

Una mujer fue víctima de un robo en su casa cuando ella estaba en su dormitorio. El hecho ocurrió en una vivienda, ubicada en calle Mihura, entre Miguel David y Tibiletti, de Paraná. La damnificada, Vanesa, contó ael momento de tensión que vivió y como logró escapar de su casa sin que el ladrón la vea.Cabe destacar que el inmueble cuenta con cámaras de seguridad en el interior y quedó grabado cuando el sujeto se desplazaba por toda la vivienda buscando cosas de valor para llevarse. El hecho ocurrió el miércoles alrededor de las 16:00 horas.“Llegaba de trabajar y a los cinco minutos que ingreso escucho ruidos fuertes como si alguien estaba golpeando la puerta del patio para entrar a la cocina”, dijo al detallar que en un primer momento pensó que se trataba de sus hijos que regresaban de la escuela, pero como no vio el auto y volvió a oír un estruendo comprendió que no se trataba de nada bueno.Al momento del hecho, ella estaba en la planta superior de su casa y por la ventana de una de las habitaciones observó lo que estaba ocurriendo.“Inmediatamente vi que un hombre barreteó la ventana del patio de la casa e ingresó a un escritorio de la planta baja”, dijo la damnificada al sostener que en medio de esa tensa situación, la mujer salió por la puerta del frente de la vivienda y se fue a lo de su madre que vive cerca.

Agradezco que mis hijos no estaban en casa

“Fueron dos minutos”, dijo al señalar que mientras ocurría el robo, escribió en el grupo de Whatsapp del barrio pidiendo que llamen a la policía porque ella no lograba comunicarse. “Rápidamente llegó personal de la comisaría Decimoquinta quien entró y lo encontró al ladrón en la cocina, pero este logró escapar”.En este sentido, señaló que el malviviente “juntó todas las cosas en una bolsa para llevárselas: notebook, pava eléctrica, termo, dinero y con eso logró huir”. Además, el sujeto había preparado un bolso con otros elementos, pero como fue sorprendido por la policía a esas cosas no se las pudo llevar.“Es un susto que sigo teniendo, sabemos que en esta zona aumentaron los casos de robos, una vecina, en una oportunidad, forcejó con un ladrón. Uno no se queda tranquilo, ahora cualquier cosa nos sobresalta”, dijo al sostener que “vamos a poner rejas y demás para evitar estos hechos”.