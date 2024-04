Francisco Chaves se presenta con un concierto debut en Paraná

El compositor y vocalista paranaense, Francisco Chaves, se embarca en un emocionante nuevo capítulo de su carrera con su tan esperado concierto debut como solista.



El evento, donde recorrerá su repertorio de canciones originales y algunos covers, tendrá lugar este viernes a las 21 en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, en calle Enrique Carbó 194 de Paraná.



“Estamos ensayando, con muchos nervios, pero lo importante es disfrutarlo junto a la banda que siempre me apoya”, dijo Francisco en diálogo con Elonce y contó que su música litoraleña siempre tiene al río como protagonista ya que es “lo que más me moviliza; pero el ritmo es fusión, contemporáneo, pero con raíces del litoral”.



El músico indicó que compone “desde siempre. Es un ejercicio diario que me sale y la música desde hace unos 3 años”.



Sobre el concierto de este viernes, expresó dará “lo mejor de uno, el corazón y transmitir. También hay artistas invitados como Marcelo López y el Grupo Aguará. Lo vivo como un cumpleaños”. Se presentarán canciones inéditas y otras para que la gente “comience a conocer lo que hacemos”.



En el año 2023 e impulsado por el apoyo de sus seres queridos, Francisco Chaves, decidió enviar algunas de sus creaciones a un concurso que ofrecía una beca para la producción y grabación de una canción. No solo fue seleccionado para recibir la beca, sino que también su obra grabada bajo este programa, titulada "Amigo Río", se alzó con el Primer Premio del Salón Municipal de Arte de Paraná en la categoría de "Canción Inédita" elegida por las distinguidas jurados Teresa Parodi y Lula Bertoldi.



Francisco está acompañado por los músicos: Lisandro "Chino" Sánchez en el bajo, Guillermo Alarcón en la guitarra y Julián Dal Colletto en la producción y guitarra.