Parapentista y camarógrafo revelaron cómo filmaron reto viral en Paraná

Hace algunos días se hizo viral el reto que realizó el influencer Gerónimo Arias, que logró hacer 100 dominadas sobre el río Paraná en la capital entrerriana. Al respecto, hoy estuvieron presentes el parapentista y el operador del dron que filmó el video en, que se emite porFederico Rodríguez, manejó el parapente, indicó: “. Le escribí, le conté quién era y me dio el ‘ok’ porque le interesaba. Lo primero que hice fui subir yo y ver que no era arriesgado”.“Iba haciendo cosas cada vez más arriesgadas, siempre con seguridad, tenía dos sistemas de seguridad homologadas por el paracaidismo. Fue una cosa de locos”, señaló el parapentista.Nicolás Cortopassi, quien manejó el dron, manifestó cuál fue su función: “”.“El formato sí o sí requería un corte, pero en la mayor parte se muestra un video limpio”, aseguró. De todas formas, señaló que “hicimos pruebas antes del original. En la primera prueba que hicimos íbamos a 70 kilómetros por hora y acá reducimos la velocidad”.En cuanto al influencer, Federico manifestó: “, la realidad es que es algo que nunca había hecho y se sentía la tensión al momento del vuelo”.“Vengo hace unos tres años manejando drones. Ahora he pegado un buen salto y también me he animado a cosas riesgosas como se animan ellos”, aseguró Nicolás.