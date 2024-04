Iván Noble presentará Pianissimo en Paraná: “Es un show pensado para el teatro”

El cantante Iván Noble presentará el sábado 20 de abril a las 21 horas “Pianissimo”, un nuevo show que ampliará su recorrido por los escenarios. Lo hará en el Teatro 3 de Febrero. Al respecto, dialogó con Buenas Noches, que se emite por Elonce, para dar a conocer detalles del show y también de su trayectoria personal.



En primer lugar, el artista expresó estar “contentísimo de volver a Paraná y sobre todo de volver al precioso teatro que tiene Paraná. Es uno de los teatros más lindos y conocidos del país. Toqué hace muchísimos años con la banda solista y ahora en un formato súper íntimo. El show se llama Pianissimo y tiene que ver con canciones de todas las épocas, pero al piano. Voy con Rubén Casco, que es el chico que toca el piano conmigo y embellece mucho las canciones. Es un show pensado exactamente para lugares para el teatro”.



“En este mundo ‘tiktokero’ hay que ver si la gente disfruta de sentarse una hora media o dos horas a escuchar canciones al piano y en ese plan. Apuesto a que sí y a esta altura del partido he decidido darme los gustos que quiero. Este es uno de los que tenía”, reflexionó.



Por otro lado, hizo una autoevaluación de lo que ha sido su carrera musical: “Soy consciente de que soy muy afortunado de que un puñado de canciones que hice hace muchos años, por algún misterioso motivo, a mucha gente le sigue arañando el corazón. Es muy difícil que canciones de hace 15 o 20 años pasen de una generación a otra”.



Por ese motivo, comunicó que no se siente un referente del rock nacional: “De ahí a ser uno de los grandes compositores me parece que no porque este país tiene una historia con la música popular tremenda y los que están sentado en la mesa principal son Charly García, Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati, “Fito” Páez, Andrés Calamaro y el Indio Solari. Eso es una mesa. Hay que tener un recorrido largo para estar ahí y empiezo a tenerlo. Por ahora sirvo café en esa mesa”.



Sobre el nacimiento de la nueva presentación –Pianissimo- contó que hizo una gira de reencuentro con Los Caballeros de la Quema y refirió que “todos esos shows son contrarios a estos. Son llenos de volumen, un montón de músicos en el escenario y mucha energía, traspiración y testosterona. Lo disfruto, pero después de cada show me tenía que tomar un diclofenac. Necesitaba después de todo ese agite, en lo personal, por algunos meses desconectarme con la música de la manera absolutamente opuesta”.