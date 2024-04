Vecinos advierten riesgo de derrumbe en casas: “los cimientos están en el aire”

El Precio de la angustia por esta situación

En el barrio Mariano Moreno, ubicado sobre la calle Cabildo Abierto al número 1.800, un grupo de doce vecinos presentó una preocupante denuncia acerca del riesgo inminente de derrumbe en sus viviendas. Esta zona se encuentra en proximidades del arroyo Colorado, y según los testimonios recabados, la problemática data de varios años atrás.En este sentido, Patricia Sabre, una de las vecinas afectadas, conversó cony expresó su angustia: “Venimos luchando desde el año 2018 con esta situación. Pasaron representantes de diferentes partidos políticos, pero nadie nos ha escuchado. Nos encontramos con Leticia (otra vecina afectada) en la defensoría del pueblo, donde nos atendieron,Patricia continuó narrando la difícil situación personal que atraviesa: “Mi madre, de 74 años, vive sola y se aferra a sus recuerdos, a lo que construyó junto a mi padre.”. Según indicó, toda la cuadra se encuentra en riesgo, peroAsimismo, Leticia Monserrat, otra vecina afectada, relató: “Los cimientos de los dormitorios que dan al arroyo están en el aire. Intentamos rellenar con tierra para detener el hundimiento, pero es una batalla perdida”. Además, mencionó que la vegetación caída en el arroyo desvía su curso, socavando las bases de las casas y poniendo en peligro su esta estabilidad.En tanto, Carina Leguizamón, también residente del lugar, comparte su experiencia: “La casa pertenece a mis padres, pero hoy me encuentro aquí sin querer abandonarla. A pesar de que los municipales tiraron camiones de tierra, no fue suficiente para asegurar nuestras viviendas”. Además, señaló que los albañiles le advirtieron sobre la inminente caída de una pared y la fragilidad de la estructura.La preocupación no solo reside en los riesgos estructurales, sino también en las dificultades económicas que enfrentan los vecinos. Carina explicó: “Los impuestos aumentan cada mes, pero vivimos con un solo sueldo. Aunque nos aconsejan dejar de pagar, no podemos hacerlo. Necesitamos que se construya al menos un muro de contención para proteger nuestras casas”.El drama se ve acentuado por tragedias previas relacionadas con el arroyo, como relata Patricia Sabre:. También mencionó el caso de la madre de Carina, quien falleció tras desarrollar un cáncer, atribuido al estrés y la angustia de vivir en esta situación.