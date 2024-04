Dolor en el fútbol infantil: falleció Luis Metz, fundador de Toritos de Chiclana

Falleció don Luis Metz a los 87 años y el fútbol infantil está de luto. Se trata del dirigente que fundó, dio vida e impulsó al emblemático club paranaense, Los Toritos de Chiclana, ubicado en barrio San Roque, cuyo predio lleva su nombre, ya que fue dirigente del mismo por casi tres décadas.A poco tiempo de reeditarse el torneo Internacional que fue semillero de grandes futbolistas, se conoce el fallecimiento de un dirigente emblema del fútbol infantil entrerriano. Lamentablemente, el destino no le permitió reencontrarse con el torneo que él impulsó en sus tiempos de dirigente.“Desde la agrupación de futbol infantil, “Los Toritos de Chiclana”, comunicamos la triste noticia del fallecimiento de Don Luis Metz, fundador, formador, ex presidente, socio, padre, amigo. El profundo dolor de esta irremediable perdida enluta a no solo toda nuestra institución sino a toda la gran familia de los que de una u otra manera están o estuvieron vinculados a Los Toritos de Chiclana”, señalaron desde el club en un comunicado enviado a este medio.“Don Sito”, tan vinculado a la niñez de muchos gurises, de los cuales, hoy, ya entrados en años, todavía cuentan asombrados mirar desfilar aquellos equipos de lugares lejanos que venían a nuestra ciudad con espíritu competitivo, pero antes que nada de confraternización, ese gran hombre, motor de aquellos lejanos torneos internacionales y a posteriori, para los un poquito más grandes, los Panamericanos”, recordaron desde la agrupación Los Toritos de Chiclana.“Nuestro más sentido pésame a toda su familia y a nuestra Presidenta que tan fielmente defiende los ideales de su padre. Hoy, nos ha dejado físicamente, pero su gran legado no, y nos seguirá marcando el rumbo y guiando hacia la recuperación definitiva de nuestra querida institución”, sostuvieron desde la institución.