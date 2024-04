Vecina afectada por la lluvia pide ayuda con chapas y tirantes para su casa

Las intensas lluvias que azotan la ciudad de Paraná desde el viernes han generado problemas significativos en varias zonas, como es el caso de María Vergara, una vecina ubicada en la calle Ezpeleta al 1.900, quien sufre filtraciones de agua en diferentes partes de su vivienda.En diálogo con, la mujer, expresó su preocupación: “La problemática nuestra es que cada vez que llueve, ya sea mucho o poco, se filtra el agua en la casa porque las chapas están deterioradas. Hace un año y medio presenté una nota en Desarrollo Social y hasta el momento no he tenido respuesta”.“Judith, que es la asistente social de calle Colón, me dijo que estaban viendo qué hacer con ese tema porque por el momento no había materiales, pero no tenemos respuestas”, agregó.Además, destacó otro aspecto preocupante: “También se han tapado las cloacas, lo que provoca que se desborde en las casas lindantes. Hoy hicimos el reclamo, pero no tuvimos respuestas”.La vecina enfatizó sus necesidades más urgentes: “Yo solicito las chapas que pedí hace un año y tirantes. Tengo problemas de filtración en el baño, el pasillo y en las piezas también”.Vergara, quien vive con sus dos hijos menores y es el único sostén de la familia, mencionó su situación de salud: “Tengo problemas de salud, soy asmática, tengo un problema de anemia y son gastos que tengo que afrontar yo sola. Entonces estaría necesitando ayuda de alimentos”.