Se registraron 2.460 casos de dengue en Entre Ríos

De acuerdo al monitor de casos de dengue , disponible en la página web del Ministerio de Salud de Entre Ríos, en el período comprendido entre el 1 de agosto de 2023 al 14 de abril de 2024, la provincia registra un total acumulado de 14.059 casos notificados.Allí se detalla que en los últimos siete días los departamentos que reportaron mayor cantidad de casos fueron Paraná (con 527), Federación (472), Gualeguaychú (375) y Concordia (350).Sin embargo, desde la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud de Entre Ríos se indicó que la curva de contagios, según fecha de notificación, se mantiene estable desde la semana epidemiológica 12 (que tuvo lugar del 17 al 23 de marzo) donde se observó el mayor número de casos hasta la fecha.El repunte observado en el último reporte obedecería a la puesta al día del sistema con la carga de datos atrasados.Se reitera la importancia del compromiso individual de todos y cada uno para mantener las acciones preventivas y eliminar los criaderos de mosquitos en domicilios y espacios comunes.Esto es fundamental ya que la enfermedad no se transmite de persona a persona sino que lo hace por medio del mosquito Aedes aegypti; por eso es necesario vaciar o descartar todos los elementos que puedan acumular agua estancada para poder controlar la población del mosquito transmisor.-Tirar, dar vuelta o higienizar con frecuencia los recipientes que acumulan agua, aunque sean pequeños, tanto dentro como fuera de las viviendas.-Tapar o cubrir con tela mosquitera los grandes contenedores como tambores o tanques elevados y limpiar canaletas.-Cepillar los bebederos y cambiar el agua diariamente. Las piletas de natación se deben mantener cloradas y cuando no se utilizan, cubiertas.-Usar repelentes según las indicaciones de los fabricantes, como medida de protección individual permanente mientras continúen los casos.-Por otro lado, en las áreas donde hay transmisión activa del dengue, se recomienda eliminar mosquitos adultos mediante insecticidas para detener y cortar la transmisión.La implementación integrada y simultánea de estas acciones reducirán los riesgos asociados no solo al dengue, sino también a otras enfermedades transmitidas por el mosquito.Los síntomas frecuentes incluyen: fiebre, náuseas y vómitos, enrojecimiento e inflamación de la piel, y dolor intenso de cabeza, detrás de los ojos, en músculos y articulaciones.También es importante tener presente que la enfermedad puede tener formas graves y causar la muerte. En caso de presentar alguno de los signos de alarma como dolor abdominal intenso y continuo; mareos o desmayo; vómitos persistentes; intolerancia a líquidos y alimentos; somnolencia; intranquilidad o irritabilidad y/o sangrados, se debe acudir a un establecimiento de salud de inmediato.