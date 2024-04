Video: “Hay dos cosas obligatorias en nuestro país, la educación y las vacunas”

En vísperas de la Semana de Vacunación en las Américas, que se desarrollará del 20 al 27 de abril, la pediatra Gisela Giorgio, presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría, habló consobre la importancia de la inmunización, no sólo en los niños sino también en adultos.“Es una semana importante para focalizar la importancia que tienen las vacunas. Argentina tiene uno de los calendarios más completos del mundo y tenemos la obligación de aprovecharlo”, dijo.Actualmente, los pediatras “estamos muy interesados en promover la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio ” (VSR), destinado a embarazadas de entre 32 y 36 semanas que protege a los recién nacidos de las bronquiolitis, hasta los seis meses por medio de anticuerpos que se transfieren a través de la placenta y la lactancia.La vacuna es segura y eficaz ya que logra reducir la infección, buscando contribuir al descenso de la mortalidad infantil neonatal y postneonatal en el país. Además la pediatra recordó que las embarazadas y puérperas también tienen que vacunarse contra la gripe y ambas vacunas, la del VSR y la antigripal se pueden aplicar de manera simultánea.Giorgio también habló sobre aquellos movimientos “antivacunas” que impiden la inmunización de ciertas enfermedades en todos los niños. “La vacuna me protege a mí, pero cuantas más personas a mi alrededor la tengan colocada, se produce efecto de rebaño, nos cuidamos entre todos”. Cuando llegan al consultorio padres que se oponen a las vacunas “charlamos con ellos y hablamos de las vacunas, de flexibilizarlas y no colocar tantas juntas, pero todas tienen que estar colocadas. Hay dos cosas obligatorias en nuestro país, la educación y la vacunación”, afirmó.