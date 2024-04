Por intensas lluvias, se cayeron placas de cielorraso de escuela de Paraná

Debido a las persistentes lluvias, la Escuela de Educación Técnica Nº5 “Malvinas Argentinas” de Paraná sufrió problemas de filtraciones y derrumbe de cielorrasos de las aulas. “Es deplorable”, sentenció el rector, Jorge Sanabria, a Elonce.“Los cielorrasos están pasados de humedad y están a punto de caerse, todo es producto de las filtraciones de las chapas y el agua cae sobre las placas de durloc, que se vienen abajo por el propio peso”, dijo al sostener que “hay uno que está a punto de derrumbarse está sobre la cabeza de la profesora, en frente al pizarrón”.Acto seguido, mencionó que “hoy por la mañana, cuando los chicos estaban en clase, se cayeron algunas placas; en todas las aulas se caen los techos”.Al consultado por el total de daños, Sanabria precisó que “son siete aulas, pasillos, preceptoria y una gran fisura en la losa. Tratamos de acondicionar las aulas, pero hay algunas deplorables. Además, el paro de colectivos ocasiona que vengan menos chicos, pero cuando retornen todos no habrá lugar para el alumnado completo”. “Si la placa se cae de una y puede lastimar a los chicos”, informó.En este sentido, destacó que “no es la primera vez que hay problemas con los techos, hace unos cinco o seis años comenzaron los inconvenientes. La ultima reparación que se hizo fue hace unos 16 años”. Además, informó que en 2023 realizaron diversos reclamos en el CGE para solicitar un presupuesto para los trabajos. “Obtuvimos diez millones de pesos asignados, pero todavía no fue entregado”, añadió.“Estamos averiguando dónde está el expediente para poder avanzar en los arreglos, de todos modos, no sabemos si esa cifra, que fue asignada el año pasado en noviembre, alcanzará para cubrir los gastos”