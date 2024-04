Centro de Salud Santa Lucía coloca dosis de vacuna antigripal

Desde el jueves están disponibles en todos los vacunatorios públicos de la provincia las dosis antigripales para mayores de 65 años. Además, también puede vacunarse la población de entre 2 y 64 años que presente factores de riesgo. Desde el Centro de Salud Santa Lucía informaron cómo se aplican.Paulina Rueda, enfermera, indicó aque “estamos vacunando de lunes a viernes de 11 a 15, por orden de llegada. La gente debe concurrir con el carnet de vacunación y su documento de identidad, más allá de que en su carnet esté”.Dijo que “el jueves, el primer día, en menos de una hora se nos terminaron las dosis porque vino mucha gente a vacunarse. Este viernes también tuvimos disponibilidad y nos quedó algo para la semana que viene. Entre jueves y viernes vacunamos cerca de 100 personas”.“Este lunes y martes tenemos vacunas disponibles. Luego tendremos que pedir más dosis”, agregó.También informó que “desde el 1º de marzo se aplica la vacuna contra bronquiolitis para embarazadas que estén entre la semana 32 y 36. Cada ginecólogo manda con indicación médica. Nosotros tenemos un registro. Deben recurrir con la indicación del ginecólogo”.“Estas vacunas son muy importantes porque por medio de la mamá, ellas le pasan la inmunidad a los bebés para contrarrestar las complicaciones. No es que el niño no pueda tener la enfermedad. Las vacunas son para prevenir complicaciones, pero no queda exento de tener la enfermedad”, informó.