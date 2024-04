La Sinfónica de Entre Ríos se presentará en el Centro Provincial de Convenciones

El sábado 20 de abril desde las 20.30, en el Centro Provincial de Convenciones, se realizará el próximo concierto de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER). El evento es organizado por la Secretaría de Cultura y auspiciado por IAPSER Seguros de la provincia con entrada libre y gratuita.



La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER), organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de la provincia, realizará un nuevo concierto con la dirección artística del Mtro. Luis Gorelik y la participación de la directora invitada Annunziata Tomaro.



La cita se llevará a cabo en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), ubicado en Gral. José de San Martín 15 de Paraná.



Se interpretará la Sinfonía N° 1 de Jan Sibelius y, además, el Concierto para Clarinete y Orquesta de Aaron Copland en el cual actuará como solista el Mtro. Mariano Laurino. La entrada será libre y gratuita, por orden de llegada. Sobre Annunziata Tomaro, directora invitada Nacida en Estados Unidos, comenzó sus estudios musicales en The Juilliard School en Nueva York, y se ha formado con algunos de los más reconocidos pedagogos de la dirección en EEUU y Europa, completando su doctorado en Dirección Orquestal en la University of Cincinnati, College-Conservatory of Music. Tiene una importante trayectoria artística. Paralelamente a sus actividades internacionales como directora invitada, en Argentina se destacan sus actuaciones en el Teatro Avenida (Buenos Aires Lírica), Teatro Colón (La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, La Orquesta Estable, y La Orquesta Académica del ISA), Teatro San Martín (Ciclos de Música Contemporánea), La Usina del Arte, Centro Cultural Kirchner, Teatro Nacional Cervantes, Teatro Roma, Complejo Cultural Plaza de San Martín, con DIT Conciertos del Distrito Tecnológico, Museo Metropolitano, Teatro Argentino de La Plata, La Nave (Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo), y en el Teatro Municipal de Bahía Blanca.



Desde 2017, Annunziata Tomaro se desempeña como Profesora de Dirección de Ensamble de Música Contemporánea, en el Conservatorio Superior de Música "Manuel de Falla".