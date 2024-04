Mirá la nota completa

Video: Muerte de Ariel Goyeneche: “exigimos el pase a disponibilidad de los policías”

Este 12 de abril se cumplen dos meses de la muerte de Ariel Goyeneche , quien perdió la vida el 12 de febrero frente a la dependencia policial de la Comisaría Segunda de Paraná, luego de haber sido detenido en calle Piedrabuena. Posteriormente, en calle Gualeguaychú se le realizó Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) y posteriormente falleció.“Fue un hecho lamentable y completamente evitable”, dijo aMarcos Chacón, amigo de Ariel y dijo que “es preocupante” que aún no estén los resultados de la autopsia. “También es frustrante porque uno quisiera que, a estas alturas, las cosas estén resueltas. Entiendo que los tiempos de la justicia no son los nuestros pero un poco de celeridad y responsabilidad de la gente que está a cargo del laboratorio forense nos vendía bien a los amigos y familiares de Ari”, expresó.Según explicó, “no está el informe definitivo de la autopsia, sólo está el preliminar que arroja que la causa de muerte fue asfixia. El informe final debe determinar a qué se debió dicha causal de muerte”.Sobre los policías que estuvieron esa noche, Chacón mencionó que “están trabajando dentro de la fuerza y pueden entorpecer la investigación, no digo que lo quieran hacer, pero sí que pueden y deberían estar ya separados de su cargo. Por eso no vamos a callarnos y vamos a seguir exigiendo el pase a disponibilidad. Ha sido un acto de crueldad y bestialidad”, lo que ocurrió, sentenció.