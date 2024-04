Sigue el acampe de colectiveros: “Seguiremos hasta que nos paguen”

Continúa el paro de colectivos urbanos que afecta el servicio de transporte urbano de Paraná y el área metropolitana. Los choferes desde este jueves realizan “por tiempo indeterminado” un acampe frente a la empresa Mariano Moreno de la capital entrerriana.“Estamos muy agotados de toda esta situación y queremos una solución. Estamos con frío, llovizna y muy preocupados”, expresó el delegado de la empresa Mariano Moreno, Sergio Haro, a Elonce.Por su parte, el delegado de ERSA, Enrique Jacob, mencionó que “al momento se nos debe montos de viáticos de enero y febrero, un bono, más la recomposición salarial. Los días pasan y no arribamos a ninguna solución.En este sentido, señaló que “debido a esta situación se ven afectados muchos trabajadores, alumnos y familia. Nadie se hace cargo de la situación, parece que no es importante el transporte público”.“Esperamos que se complete el pago del sueldo. Los compañeros dejaron de pagar muchas cuentas y tienen deudas. Necesitamos una solución tanto trabajadores como sociedad general”, dijo“Estamos con un desfasaje económico tremendo, nos deben mucho dinero y más allá de todo, queremos que se forme una mesa de diálogo para que nos propongan algo. Al momento estamos en el aire”, comentó Haros.“No es la primera vez que pasa esto, queremos una solución de fondo, porque no sabemos si vamos a cobrar el sueldo todos los meses. Es algo muy preocupante y queremos avanzar en arribar en soluciones”, cerró Jacob.