Tercer día sin servicio: continúa el paro de colectivos por tiempo indeterminado

cada día que no se trabajan no recauda dinero

Los colectiveros cumplen este jueves una nueva jornada de paro tras iniciarse la medida a las 20:30 horas del lunes. Sin novedades, los usuarios son los más perjudicados y desde el gremio ratificaron la continuidad de la huelga por tiempo indeterminado.En ese marco, la Unión Transitoria de Empresas que conforman ERSA y Mariano Moreno hizo saber que hay más de 277 millones de pesos de diferencia entre los ingresos (compuestos por la tarifa que pagan los pasajeros y los subsidios del gobierno provincial) y los costos de funcionamiento del servicio (salarios de choferes y combustible, que representan el 70% de los egresos, aunque hay otros).”, dijo el secretario Gremial de UTA, Juan José Brito aal sostener que para este encuentro “teníamos pensando que vengan con una propuesta, esperamos casi 45 minutos, vino un abogado pero no trajo ninguna solución”.En este sentido, señaló que la reunión derivó “. La empresa aduce que no tiene dinero y que a los gastos los tiene que afrontar la Municipalidad, ya que el Ejecutivo de Paraná tiene una deuda”.En tanto, el abogado, Alejandro Beccit, comunicó que “ya no sabemos quién tiene la razón. La Municipalidad aduce que no le debe dinero a las empresas y por el otro lado las empresas duce que se les debe dinero desde el 2020”“Creemos que hay incumplimiento de ambas partes y el jamón del medio son los trabajadores que siguen sin cobrar un centavo de sueldo, lo que están imposibilitados a hacerle frente a sus gastos diarios”, expresó.Acto seguido, dio cuenta que según lo informado por la empresa, “. De todos modos, también se queja que el cálculo de los boletos está mal realizado ya que recaudado se usó para combustibles y demás”.Finalmente, Britos amplió: “Se pasó a un cuarto intermedio a la espera que nos llame la Municipalidad y se arribe a una solución. Hasta que no se pague hasta el último centavo a los trabajadores no se va a levantar el paro”.