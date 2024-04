Para UTA, “es injusto el accionar de la empresa hacia los trabajadores”

Quedó establecido que a partir de las 20:30 horas inició un nuevo paro de transporte de colectivos en la ciudad de Paraná y el Área Metropolitana. La misma continuará durante todo el martes. Al respecto,dialogó con autoridades.Gustavo Rupp, secretario gremial de UTA, afirmó: “Lamentablemente, todos los meses estamos padeciendo esta injusticia porque estamos sabiendo que la provincia le ha girado los fondos a las empresas.Sobre la comunicación con los empresarios, aseguró: “Hemos tenido contactos durante todo el día, hasta hoy estábamos dialogando. Tenían 60% del sueldo para hacer el pago a los trabajadores. Solamente hicieron el 30%. Nos están tomando el pelo, esto mes a mes es una burla tanto para el usuario como para los trabajadores. Lo que menos queremos es tomar esta medida de fuerza, pero somos un gremio que representamos a los trabajadores y la gente lo entiende”.Sobre la nueva medida de fuerza que continuará mañana, opinó que “esto cansa porque venimos sufriéndolo desde el 2019”. Además, agregó: “La provincia hace todo lo posible para hacer el pago a las empresas. El subsidio o el Fondo Compensador del boleto han sido transferidos a la empresa y no sabemos qué han hecho con la plata. En Santa Fe está la misma empresa y ya ha hecho el pago total de los $737.000 que corresponde a la escala del mes de febrero y acá nos encontramos con una suma que no nos agrada a nadie”.partir de ahora tenemos que tomar una asamblea con los compañeros con la retención del servicio a partir de las 20:30 horas”, agregó.Sobre cómo seguirá el paro, resaltó: “A partir de las 00:00 horas del martes, estamos en paro tratando de esperar que la empresa busque una solución. No queremos afectar más a los trabajadores porque son los que sufren más los descuentos. Queremos pedir disculpas a todos los usuarios porque son los rehenes en conjunto con los choferes”.Sobre el pago de un bono dentro de una semana, aclaró: “Hemos firmado un acta el 18 de marzo, que se iba a hacer el pago el 25 de marzo de una diferencia correspondiente al mes de enero. Ese pago está mal hecho y lo estamos reclamando. Hay trabajadores que no le han hecho el pago correspondiente de una suma importante. Hoy pretendíamos que se pague con la escala nueva correspondiente a febrero y el 15 de abril se debía pagar se tenía que pagar la diferencia de febrero”.Sobre la asamblea que ocurrirá en horas de la noche del lunes, sostuvo que “van a dialogar cómo vamos a seguir con esta situación, que es muy ingrato para los trabajadores”.