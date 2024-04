Romero: “Entendemos que los choferes reclamen, pero no la medida de paro”

Los choferes del transporte urbano en Paraná y el Área Metropolitana llevan adelante un paro por tiempo indeterminado, por lo cual desde hoy los usuarios están sin servicio y miles de usuarios están afectados.Al respecto, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, expresó a Elonce que “entiende los reclamos de los trabajadores, pero no la medida de paro que afecta a otros trabajadores, que son miles”.“Hacemos todos los esfuerzos de la Municipalidad y cumplimos con todas las prestaciones. El gobierno provincial también cumple, no tenemos nada de aporte nacional en cuanto a subsidios", aseveró y respecto al estado de las unidades del transporte público de pasajeros puntualizó que “hicimos las inspecciones, tomamos las medidas necesarias y sabemos que están fuera de los años que tienen que tener”.Por otra parte, Romero manifestó que “estamos ante un retiro total de subsidios de parte del gobierno nacional, que se mantienen en el AMBA, la Provincia y nosotros sostenemos subvenciones pero está claro que no alcanza. Las empresas perciben un boleto caro, esperamos que revisen la medida de no prestar el servicio porque consideramos que los trabajadores deben ser solidarios con otros trabajadores”, cerró.