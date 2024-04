Bebita nació en un remis en Paraná y será nombrada en honor al remisero

Nació una bebé en un remis mientras se dirigían al hospital, y los padres decidieron llamarla en honor al chofer que les brindó ayuda en ese emocionante momento.El remisero, Daniel Lima, compartió conlos detalles de este extraordinario suceso: “Estaba en una estación de servicios y me mandan a un pedido.“Pudimos subir a la mamá al auto, y salimos rápidamente con un trapo blanco, cruzando semáforos en rojo para poder llegar al hospital. Al llegar,”, relató emocionado.La bebita y su madre recibieron toda la asistencia necesaria en las afueras del Hospital San Roque. “En ese momento me quedé al costado observando porque no sabía qué hacer y estaba muy nervioso”, comentó el remisero.expresó con emoción.Consultado sobre lo que genera la llegada de una nueva vida en ese contexto, Lima mencionó: “Fue una experiencia increíble, quedé medio shockeado en el momento y todavía estoy tratando de procesar todo lo que pasó”.Daniel, quien lleva diez años trabajando como remisero y es soltero, nunca había vivido algo similar. Sobre si pudo tener contacto con los padres de la bebita, comentó: “Estuve con una chica que me dio un abrazo y me agradeció, seguro era un familiar. Pero yo la verdad sigo muy shockeado”, dijo entre risas.Finalmente, expresó su deseo de visitar a la pequeña Daniela: “Posiblemente vaya a visitarla para conocer a mi tocaya”, concluyó.