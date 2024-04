Joven herido en fatal accidente desconoce el trágico final de sus amigos

Foto: Emiliano no sabe que perdió a sus amigos en el accidente

El pasado fin de semana las rutas entrerrianas se cobraron 8 vidas. En uno de los hechos fatales, fallecieron tres jóvenes de Tabossi, que regresaban del boliche, y uno resultó gravemente herido.Se trata de Emiliano Enrique Migueles, de 24 años, quien permanece internado en una clínica privada de Crespo tras el fatal choque en el que perdieron la vida sus tres amigos: Ayrton y Brian Bertozzi y Néstor Rodríguez.El joven sufrió una fractura de cadera y perforación abdominal, entre otras lesiones, encontrándose actualmente estable. Este lunes se conoció que su familia pedía la colaboración para recaudar 2 millones de pesos para solventar los gastos de internación y de una cirugía, los cuales finalmente se consiguieron.Así lo confirmó a, Leonel Enrique, tío de Emiliano: "Gracias a Dios, anoche ya habíamos juntado el monto que tenemos que pagar ahora, pero esto continúa y seguimos dándole gracias a la gente y pidiendo colaboración. Es increíble cómo nos están acompañando en este momento"."Hasta el día de hoy, eran 2 millones de pesos que teníamos que pagar por la cirugía que fue el domingo y la internación hasta hoy", señaló y destacó que colaboraron familia, amigos, vecinos, gente de la comunidad de Tabossi, Viale y toda Paraná Campaña, como así también de otras provincias.Sobre el estado de salud de Emiliano, su tío señaló que según los médicos, "lo que más les preocupa es el estado del bazo, de los pulmones, del hígado y tiene una fisura en la pelvis, que si bien va evolucionando porque es joven, en cualquier momento se puede complicar".Asimismo, dio cuenta que el joven "está consciente, pero muy shockeado, como recién cayendo de toda la situación", y que desconoce hasta el momento el trágico final de sus amigos. "Se está trabajando con psicólogos y psiquiatra, viendo el momento oportuno" para contarle; además "no recuerda nada del momento del accidente, simplemente preguntó por qué estaba en la clínica y está pensando en que tiene que volver a la escuela de Policía".Destacó el trato y la atención médica que está recibiendo Emiliano en la clínica y remarcó: "Se siente mucho el cariño y el amor de la gente. Le damos gracias a todos y le pedimos que sigan colaborando y rezando por Emi y la familia de los chicos que fallecieron, me parece que él se imagina lo que pasó".Finalmente, Enrique explicó que su sobrino no cuenta con cobertura de obra social, ya que en febrero comenzó a la escuela de Policía "y recién la semana pasada entró el trámite, sólo tiene el seguro de la policía".Para colaborar con la familia e Emiliano, el CBU para ayudar es:La cuenta está a nombre de Enrique Ricardo Leonel. Cuit: 20-26831984-1