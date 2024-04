Fatal choque en Crespo: juntan fondos para costear cirugía de uno de los heridos

Sociedad El estado de salud de los heridos en fatal accidente en la ruta 12

Las tres personas que resultaron heridas en el fatal accidente ocurrido este domingo en la Ruta Nacional Nº12, en zona de ingreso a Crespo, permanecen internadas en la Clínica Parque con cuidados especiales y monitoreos permanentes.En diálogo con, su tío Leonel Enrique, indicó que “necesitamos 2 millones de pesos para solventar los gastos de cirugía e internación”.“No la estamos pasando de la mejor manera, pero le estamos buscando la vuelta para que esto llegue a buen fin. Mi sobrino está internado desde el momento en que sucedió el accidente. Necesitamos solventar los gastos de internación y cirugía. Le hicieron cirugía en la cabeza y gracias a Dios fue un éxito. Él tenía la cabeza partida en dos, como una cruz, con una profundidad bastante grande. Lo intervinieron para verificar que no tenga ningún golpe en el cerebro, derrame o coágulos. Salió de eso, pero está comprometido en el tema del bazo, de los pulmones y el hígado, que se le partió también en dos. Está bastante complicado. También tiene fisura de pelvis”, contó.Informó que “ahora tenemos que esperar la evolución del bazo. Los pulmones tienen sangre. El hígado se regenera gracias a Dios. Él es joven, tiene mucho empuje. Él está consciente. Por la cirugía en la cabeza no lo durmieron ni le dieron calmante, más que para tranquilizarlo".Indicó que “nosotros somos personas laburadoras, pero de escasos recursos. Por eso con mi familia decidimos hacer este pedido de ayuda económica para poder acompañarlo. El sueño de mi sobrino es ser Policía, había entrado a la Escuela de Policías hace poco. Está peleándola a full, está saliendo adelante”.Quienes deseen colaborar, pueden aportar al siguienteTambién se puede acercar ayuda a calle Malvinas 237, en la ciudad de Viale, donde viven los abuelos del joven.Según comentó a nuestro medio, Emiliano "no se acuerda de nada, pero se expresa normalmente. Nos invade mucho dolor por la partida de estos jóvenes. Estamos a disposición y para acompañar a sus familias en lo que necesiten”.