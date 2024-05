Aparecieron pirañas y palometas en las calles de Brasil por las inundaciones

Con la tragedia que azota el estado de Río Grande do Sul, algunos peces de Guaíba aparecieron en las calles de Porto Alegre, entre ellos pirañas. Una palometa (Serrasalmus maculatus) fue vista la semana pasada en el barrio Auxiliadora. Estos animales, sin embargo, ya son conocidos en la región debido a la transposición y conexión de los ríos Uruguay y Jacuí, que terminan conectando con el Guaíba.



El Cuerpo de Bomberos confirmó que hay denuncias de la población por la presencia de estos animales en las calles de la capital del mencionado estado. El analista de tecnologías de la información, Victor Warth, le dijo al diario Zero Hora que encontró uno de estos peces a unos cinco kilómetros del río Jacuí, cerca de la entrada de una alcantarilla.



En los comentarios de una publicación en X, la gente lamentó la invasión de animales que fueron arrastrados hasta la ciudad por la fuerza de las aguas de la crecida. “Lamentablemente, es una observación triste, porque con toda esta corriente se estará yendo al estanque de los patos. Donde quiera que vaya, este pez termina con todo, se reproduce muy rápido; seguramente tendremos consecuencias para otros peces y crustáceos”, comentó uno.



Según pescadores de la región, hace al menos tres años la presencia de estos animales en los ríos de la región causó daños al ecosistema local. Esto ocurre porque la piraña no es una especie natural en la zona, y termina provocando un desequilibrio ecológico al atacar a otros peces que no serían objeto de depredación.



Una posible solución sería abastecer de peces de colores en Jacuí, debido a que son depredadores de pirañas; sin embargo, la introducción de esta especie podría ser un peligro para otros peces, ya que los peces de colores también pueden alimentarse de ellos. Según los expertos de la UFRGS, a pesar de causar accidentes, la palometa no representa peligro de ataque para los humanos.



En condiciones normales, los Serrasalmus maculatus suelen observarse activos principalmente durante el día, aunque algunos individuos extienden su alimentación hasta la noche. Buscan aguas poco profundas, pero permanecen cerca del fondo. Sus larvas y crías se esconden y se alimentan entre marañas de raíces de jacinto de agua, lo que también dispersa a la especie.



Vale recordar que el equipo de surfistas que utilizó motos acuáticas para rescatar a víctimas de inundaciones en Río Grande do Sul informó haber encontrado también varios caimanes en la ciudad de Eldorado do Sul. La región fue el primer destino del grupo integrado por Pedro Scooby, Lucas Chumbo y otros surfistas especializados en olas gigantes.



En una publicación, Gretha compartió imágenes captadas por Quinho la tarde del martes, en una de sus expediciones para ayudar a rescatar a personas varadas en el municipio. “Lleno de caimanes en Eldorado, como si fuera poco”, escribió, mostrando una imagen de un caimán, enviada por su marido.



A pesar de su apariencia “robusta”, los caimanes encontrados nadando en las aguas de las inundaciones no representan un riesgo significativo para los humanos, explicaron profesores de la Universidad Federal de Río Grande do Sul (UFRGS). O Globo/GDA