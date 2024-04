Con gran convocatoria se desarrolla torneo de Newcom en Club Paraná Central

Durante este sábado, el club Paraná Centrar es el escenario del Torneo de Newcom “Atilio Castro”, con una destacada participación de Adultos Mayores.Rubén, uno de los coordinadores, expresó: “El nombre del torneo se debe a que fue un compañero nuestro en el equipo de Paraná de Central Sport y que hoy ya no está con nosotros. Él fue un gran compañero y un gran jugador”.En esta jornada, participaronMaría Isabel, jugadora del equipo Centro Gallego de Santa Fe, compartió: “El Newcom para nosotros es un momento recreativo donde podemos demostrar que a nuestra edad no es tan fácil. Con el tiempo podemos ir avanzando en el desarrollo de estrategias de juego”.“No es la primera vez que venimos a participar aquí, ya hemos formado parte de ligas de Entre Ríos y lo lindo es encontrarnos con la gente y hacer nuevas amistades”, agregó María Isabel.Otra jugadora, proveniente de Ramallo, enfatizó: “El objetivo no es ganar a nuestra edad, esto tiene que ver con un estar espiritual y un compartir, una parte recreativa y conocer nueva gente además de competir”.Este torneo no solo resalta la actividad deportiva, sino también la importancia del encuentro, la camaradería y el espíritu competitivo entre los adultos mayores.