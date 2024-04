Bailarina paranaense ganó una beca en Estados Unidos y junta fondos para viajar

La paranaense Cielo Eberhardt consiguió ganar una beca para viajar a Estados Unidos a conseguir formándose como bailarina tras ganarse su lugar entre 20 participantes. Este miércoles dialogó con Elonce y conocimos su historia que tendrá un paso muy importante entre el 22 de junio y el 28 de julio.Cielo Eberhardt, quien busca cumplir su sueño, comentó que se ganó la beca para viajar a Buffalo, en el estado de New York (Estados Unidos) y contó su trayectoria artística, además de la danza clásica: “Hago danza contemporánea, me gusta bailar en general, dibujar, tengo trabajos audiovisuales en cine. Hice castings y me quedaba el contacto con algunos de Telefé”.“Filmé dos cortos, una serie y estuve de extra en una película y en otra protagonicé ‘El infierno de los vivos’”, agregó sobre su trayectoria. Al mismo tiempo, comentó cuándo empezó su carrera: “Arranqué a los seis años”.Sobre cómo ganó la beca, afirmó: “”.En Estados Unidos financiarán sus estudios y la beca académica, que será una estadía de cinco semanas. “Vamos a estar todas las becadas y becados en un campus de Buffalo”, indicó.Sobre sus inicios en el arte de la danza, puntualizó: “Arranqué en el Teatro Municipal 3 de Febrero en la escuela municipal hasta que cerró y estuve durante pandemia en Espacio Danza con Viviana Vergara y Florencia. En 2021 ya me cambié a Carla Tista”.Graciela, su madre, precisó qué actividad se llevará adelante para recaudar fondos: “