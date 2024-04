“El dengue no respeta edad, ni barrio, ni nivel socio-económico”

Sociedad Las fases de infección del dengue y en qué momento acudir a una guardia

Sociedad Las razones que explican el avance de la epidemia de dengue en Argentina

Sociedad Reconocido infectólogo dio la fórmula para repelente casero contra el mosquito

Sociedad El Conicet advierte que el mosquito del dengue sobrevive bajo el agua

Desde diciembre a la fecha, en Paraná se confirmaron más de 1.700 casos de dengue en Paraná. Así lo indicó ala secretaria municipal de Ambiente y Acción Climática, Claudia Enrique. Pero los positivos podrían a llegar a ser muchos más debido a que “no hace falta tener un análisis de dengue para confirmar el caso porque si la persona está en un lugar donde hay pacientes que tienen o tuvieron dengue, con tener los síntomas, ya es suficiente para la confirmación por nexo epidemiológico”.“El dengue no respeta ninguna edad, ningún barrio, ni ningún nivel socio-económico, es decir que nos tenemos que cuidar todos porque es un bicho muy democrático”, destacó la secretaria municipal.“Hoy, es muy peligroso tener una planta en agua porque es donde se albergan huevos del mosquito que transmite el dengue; los vecinos piden que se fumigue, pero la fumigación no mata la larva”, reiteró al destacar: “Si no limpio mi casa para limpiar los reservorios de agua, perjudico a todos los vecinos”.