Se hará hoy la Caminata de las Antorchas por Malvinas en Paraná

La Caminata de las Antorchas tendrá su 14° edición hoy en Paraná. Será a las 22 desde la Plaza 1° de Mayo hacia la Costanera Baja, donde se hará la vigilia y el acto oficial en honor a los caídos y a los veteranos de la Guerra de Malvinas, al cumplirse 42 años de la gesta. El lema que encabeza cada caminata es Sin Malvinas no hay patria. EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR MALVINAS EN PARANÁ 1 de abril



Homenaje a los caídos en combate y veteranos de guerra fallecidos

Hora: 09:30 hs.

Lugar: Panteón de Veteranos de Guerra Cementerio Municipal.

Marcha de antorchas y vigilia



Hora: 22:00 hs.

Marcha desde la Plaza 1° de Mayo hasta la Plaza de las Colectividades, frente al

monumento de caídos en Malvinas.



2 de abril

Acto en conmemoración a los 42 de la Guerra de Malvinas

Hora: 08:00 hs.

Lugar: Plaza 1° de Mayo.

Izamiento del Pabellón Nacional y posterior encuentro en Amcirse para el tradicional desayuno.



Maratón “Malvinas No Olvidar”

Hora: 14:00 hs.

Lugar: Cruce del Túnel Subfluvial y recorrido hasta la finalización en la Plaza de las

Colectividades.



Función de Gala “Malvinas no olvidar”

Hora: 20:00 hs.

Lugar: Teatro 3 de Febrero.

Presentación de números musicales, homenaje a veteranos y caídos en la guerra de

Malvinas