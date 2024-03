Reabrió la estación de servicios de Cinco Esquinas: generó 16 puestos laborales

La palabra de uno de los dueños de la estación de servicios

Luego de cinco años de intensas refacciones y obras, este sábado, reabrió sus puertas, la estación de servicios de Cinco Esquinas. Se recordará que, con más de cuatro décadas de historia en el corazón de Paraná, la estación de servicios cerró sus puertas en 2019 para dar paso a una nueva era. Antaño funcionó bajo el nombre de Esso, pero ahora forma parte de la empresa holandesa Shell, reconocida por sus colores característicos, el rojo y el amarillo.

En el marco de esta reinauguración, se destaca la generación de 16 puestos de trabajo que representa para jóvenes paranaenses. Entre ellos, Johan, de 27 años, quien participó en las labores de construcción como albañil, comentó emocionado: "Esta oportunidad es muy linda, para experimentar y estoy muy contento. Ahora estamos probando todos los surtidores luego de una capacitación".

Consultado sobre sus sueños con este nuevo empleo, Johan expresó: "Sueño avanzar en la vida, crecer e ir siempre para adelante".

Otro de los jóvenes empleados, Exequiel, de 19 años, compartió su experiencia: "Venía en el cole con mi hermana que tiene diez años, ella vio el cartel y me dice 'mandá tu curriculum', así que lo envié y a los siete días me llamaron". Con entusiasmo, agregó: "Cuando me llamaron tenía mucha alegría, le conté a toda a mi familia y también se pusieron contentos por mí. Yo estaba estudiando Turismo, pero ahora voy a ver cómo sigo, depende los horarios".

Por su parte, Máximo, también de 19 años, relató su encuentro fortuito con la oportunidad laboral: "Yo siempre pasaba por la esquina y veía que estaba en obra; un día, de casualidad, veo un huequito abierto y un cono tirado que decía, `Si está para entrevista pasé´. Yo no tenía curriculum, nada, pero pasé". Con satisfacción, agregó: "Tuve la suerte de coincidir, tuve la entrevista, dejé mi número y después me llamaron. Este es mi segundo trabajo. Antes era playero también".

Uno de los tres hermanos responsables de la gestión de esta emblemática estación de servicios, Mauricio Didondo, compartió sus impresiones sobre este proyecto tan esperado: "Esto fue un año arduo de trabajo. Nosotros somos de un pueblo de la provincia de Santa Fe, somos tres hermanos y nos dedicamos a la comercialización de combustibles y tenemos estaciones de servicios en San Jorge, El Trébol y en la ciudad de Santa Fe".

Respecto a la decisión de abrir esta estación en Paraná, Didondo expresó: "Salió la posibilidad por intermedio de la gente de Shell de abrir esta estación de servicios en este punto que es un icono de la ciudad de Paraná y que a mí me pasa que cuando hablo con gente de mi pueblo, lo conocen todos".

Consultado sobre la generación de empleo, Didondo informó: "Para arrancar, estamos con 16 empleados. Hay muchos chicos que es su primera oportunidad laboral".

Respecto al horario de funcionamiento, el dueño de la estación detalló: "Va a estar abierta las 24 horas para el expendio de combustible y con respecto al shop, vamos a ir viendo, pero la idea es que ojalá se pueda tener abierto todos los días las 24 horas".