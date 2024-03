La gastronomía de río fue el atractivo por excelencia en Puerto Sánchez

Testimonios

Música, gastronomía y tradición costera

Concurso de Empanada Frita

La agenda del fin de semana en Paraná

En el colorido barrio costero de Paraná, célebre por su canción y gastronomía a base de pescado fresco, continúa hasta el domingo, la 7º Fiesta de la Empanada de Pescado de Río.recorrió los puestos y los comedores para registrar en imágenes y testimonios cómo transitan, paranaenses y turistas, este gran evento que ya es una tradición de Semana Santa en Paraná.La gastronomía de río fue el condimento por excelencia en este Viernes Santo. Los comedores se vieron colmados y todos aprovecharon a disfrutar de las exquisiteces que tenían al pescado como plato principal.“Es una maravilla Puerto Sánchez”, aseguró un hombre que, junto a su pareja, se mostraron “felices y contentos” por el atractivo que se ofrecía desde la calle El Pescador.“Felices de lo que armaron este año, porque antes no se visualizaba la fiesta”, comentó la mujer y bregó “para que algún día se convierta en un festival de Puerto Sánchez”. “Falta que la gente se anime a bailar”, animó la visitante; es que según contó, anoche estuvo entre los presentes que acercaron a disfrutar de los shows musicales que se brindaron desde el Monumento al Pescador.“Ya conocíamos Puerto Sánchez y queríamos traer a unos amigos porque el lugar es muy lindo y los precios son incomparables; es un lugar económico y humilde, muy lindo”, ponderó aun turista proveniente de San Jorge (Santa Fe).“Es impagable”, aseguró una mujer que degustaba de los platos de pescado.“Nos siguen trayendo comida, con lo cual, el diente libre es así”, valoró un hombre que reveló que el costo es de 7.000 pesos.Es que el objetivo de la Fiesta de la Empanada de Pescado de Río es potenciar el trabajo de los puestos de gastronomía regional de los pescadores y sus familias durante la Semana Santa, que es la fecha más importante que tiene el pescador artesanal durante el año.Los artistas que se presentarán en vivo a partir de las 18 de este viernes son el Dúo Andariego y Fernanda Roselli.Música con artistas locales, fiesta de la empanada, una muestra fotográfica, gastronomía de río y venta de pescado para cocinar en casa, son las propuestas que atraen a ciudadanos y turistas en Puerto Sánchez y la zona del complejo Thompson que presenta diferentes espacios para disfrutar.Antes de las 20, comenzará el evento musical con grupos folclóricos locales y este sábado, “también tendremos las propuestas gastronómicas en los comedores y música con grupos de cumbia, que son gente amiga que viene a colaborar con Puerto Sánchez”, resaltó Ríos.Además, aclaró que las fotos de la muestra, están a la venta y tienen un fin solidario, ya que lo recaudado se destinará al comedor “Melenitas despeinadas”.Uno de los puesteros ofrecía boga, dorado y sábalo despinado a 5.000 pesos la pieza grande de 1.700 kilos; y una promoción de dos piezas a 9.000 pesos; además de molida y para freír; y 5.000 pesos el kilo de milanesa de pescado. El horario de atención es de 7 a 23, de corrido. “El movimiento no es lo que uno esperaba, pero nunca estamos desconformes porque hay que seguir luchando”, indicó uno de los vendedores.Este fin de semana, el emblemático barrio de Puerto Sánchez en Paraná es el escenario de la tradicional Fiesta de la Empanada del Río. En este contexto, el jueves se llevó a cabo el concurso de repulgue destinado a los más pequeños, mientras que este viernes se realizó el tan esperado curso de empanada frita.El equipo devisitó el espacio donde se desarrolló el concurso para obtener los testimonios de los participantes, quienes compartieron sus experiencias y secretos culinarios.Maribel López, una de las concursantes, expresó: "Esta es la primera vez que participo. El año pasado no pude por problemas de salud, pero este año me animé. A los 11 años aprendí a repulgar y hacer el picadillo". Además, con entusiasmo, agregó: "Trabajé con pescado armado, lo herví, lo desmenucé yo misma y, en cuanto al secreto, no tengo ninguno. A mí me encanta cocinar, así que lo hago con todo el amor del mundo".Verónica, otra de las participantes y oriunda de Puerto Sánchez, compartió: "Esta es la segunda vez que participo. Elegí pescado armado para hacer el picadillo".Sonia Franco, quien participa por séptima vez consecutiva, reveló: "Trabajé con pescado armado porque es el mejor para las empanadas. Lo condimenté con provenzal, chimichurri, cebolla y morrón verde y rojo".Raimundo, miembro del jurado, comentó: "El concurso viene bastante parejo".Otra de las concursantes, emocionada, expresó: "Soy de barrio Corrales, y participo porque siempre me gustó venir con mi abuela a Puerto Sánchez a comprar pescado, entonces quería recordar algo de la infancia".Por otro lado, la madrina del festival, Silvina Ramos, destacó: "Es impresionante cómo esta fiesta, que tiene sus raíces en los propios vecinos de Puerto Sánchez, va creciendo cada año, adquiriendo su propia identidad. Es grato ver cómo los paranaenses acompañan año tras año esta celebración".

