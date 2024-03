Disputa entre vecinos por ocupación de terrenos: “queremos un pedazo de tierra”

En la zona detrás del apeadero del tren en calle Salvador Caputto, los vecinos se encuentran divididos en torno a la ocupación de terrenos, desatando un conflicto con opiniones encontradas y necesidades divergentes.



Por un lado, Patricia, una residente del barrio, expresó su preocupación a Elonce: "Yo hace más de 30 años que vivo acá y jamás vi la situación que estamos viviendo ahora y que se ha dado en el último tiempo por la necesidad de la gente al no poder acceder a un terreno". Asimismo, agregó que “hicimos la denuncia en fiscalía y en la comisaría 15 en la cual nos han atendido muy bien y la policía vino varias veces”.



En este sentido, manifestó: “Necesitamos encontrar una solución pacífica para ellos y para nosotros también. Ellos, para tener su lugar donde vivir porque muchos alquilan, no tienen como llegar a fin de mes y a la Intendenta, le pedimos que trate regularizar esta situación que viene desde la gestión anterior”.



“Ellos están enganchados de la luz y han hecho conexiones clandestinas del agua, entonces, si la Municipalidad le da la locación para que ellos puedan estar, deberían habilitarle que tengan las mismas condiciones”, denunció.



“Yo a los chicos los conozco hace años, es gente de bien, de trabajo, gente que no roba, pero ante la amenaza que vengan otras personas que no sean del barrio, estamos haciendo el reclamo”, añadió.



“Uno de los miedos más bravos que tenemos los vecinos es el de los robos porque todos salimos a trabajar toda la semana”, concluyó.



Sin embargo, otro grupo de vecinos tiene una perspectiva diferente. Una de ellas, quien prefirió mantener su identidad en el anonimato, señaló: "Yo desde los 13 años llegué al barrio y solamente estamos peleando por un terreno para nuestros hijos".



“No es el primer caso el de nosotros. A nosotros nunca nos han dado atención y son todas chicas que tienen hijos, que están con su pareja y todos necesitamos un espacio. En la municipalidad no nos toman en cuenta porque pedimos agua y luz y no tenemos respuesta”, agregó la mujer.



“Que nos digan que venimos a intrusar terrenos duele porque nosotros queremos un pedazo de tierra para nuestros hijos y nada más. No queremos conflicto ni pelea con nadie”, reiteró y sumó: “Acá todos nos conocemos, no vino nadie de afuera, acá yo tengo mis hijos y mis nietos, lo único que quiero es una tierra”.



Otra de las personas que ‘reclama tierras’, agregó: “Nos dijeron que tenemos que respetar 15 metros de las vías y en la zona está lleno de casas alrededor de las vías, pero en esta parte que estamos nosotros no está tan mal. Nosotros somos todos vecinos, que tenemos hijos, alquilamos y no tenemos acceso”.



“Son cerca de 20 terrenos por lo que estamos luchando, pero no vamos a construir hasta que nos den una respuesta porque nos dicen que nos van a sacar todo así que nosotros pedimos una respuesta. Y si nos sacan de acá, que nos ubiquen en algún lado porque estamos por necesidad no por que queramos”, finalizó.