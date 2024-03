El Club Sportivo Urquiza sufrió un nuevo robo y los hinchas cortaron la calle

El Club Sportivo Urquiza de Paraná sufrió un nuevo robo y los vecinos e hinchas de la entidad de barrio La Floresta, decidieron cortar la calle para reclamar seguridad, ya que, según indicaron se sienten “asediados” por el accionar de los malvivientes.María, presidenta del club, contó aque en horas de la madrugada, “nos levantaron la chapa del salón y se llevaron todos los elementos de los chicos de entrenamiento, lo que más nos duele son los bolos, se llevaron la bolsa con todo y el miércoles no vamos a poder abrir porque no van tener los elementos”.No es la primera vez que sufren un robo. “Han sido varios, no sabría decir la cantidad”, mencionó y contó que se enteraron porque tienen alarmas, “pero cuando vinimos ya habían roto la chapa y llevado todo”.“Nos enteramos que andaban ofreciendo los bolos por eso le pedimos a las personas que si se enteran de algo que nos avisen, nos hacen mucha falta porque son los elementos esenciales para la práctica de los chicos”, señaló María y destacó el accionar de la policía.Sobre los delincuentes, dio cuenta que “más o menos sabemos quiénes son, pero cada vez que la policía los detiene al rato los vemos que andan deambulando en la zona”.“Todos hacemos mucho esfuerzo por mantener el club y comprar los elementos”, expresó por su parte Matías, secretario de Sportivo Urquiza y cerró: “es un robo a la ilusión de los gurises que vienen a las prácticas” todos los días.