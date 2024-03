Se realiza la travesía en bicicleta “7 Pueblos 7 Iglesias”: testimonios

Testimonios

Con un centenar de ciclistas, se inició esta mañana a las 8, de este Viernes Santo, una nueva edición de “7 Pueblos 7 Iglesias”, la travesía en bicicleta que recorre un total de 70 kilómetros, pasando por las localidades de Paraná (punto de partida), San Benito, Sauce Pinto, Aldea María Luisa, Gobernador Etchevehere, Villa Fontana, Tezanos Pinto y Oro Verde.Se trata de la 13º edición de la travesía que se inició en la Catedral de Paraná y llegará esta tarde al mismo punto. Los ciclistas que participan, colaboraron con un alimento no perecedero para Suma de Voluntades.Al respecto, Lorena Suárez, organizadora del evento, detalló a Elonce cómo es el itinerario de la travesía. “Partimos de la Catedral a las 8 horas, visitamos San Benito, luego vamos a Sauce Pinto, Aldea María Luisa, Gobernador Etchevehere, Villa Fontana, Tezano Pintos, Oro Verde y regresamos a Paraná. Este circuito tiene 70 kilómetros”.“Estamos muy contentos con esta nueva edición, el día nos acompaña y el clima es ideal para disfrutar en bicicleta y en compañía de ciclistas que han venido de otros lugares”, afirmó.Sobre la cantidad de participantes, estimó que serán “entre 150 y 200; justo coincide que es un fin de semana largo y muchos amigos que la hacen siempre no pudieron estar”.En cuanto a la convocatoria, sostuvo: “Es libre y gratuita. Este año, pedimos de manera solidaria a cada uno de los ciclistas, un alimento no perecedero para colaborar con Suma de Voluntades”.“Somos un grupo de amigas de Las Parejas, Santa Fe, que hace rato pedaleamos y siempre quisimos hacer este recorrido; hoy se nos dio y estamos acá cumpliendo este sueño”, contó a, una mujer de la vecina provincia.“Venimos a agradecer más que a pedir”, expresó otra integrante del equipo y señalaron que harán el recorrido “siempre juntas y al mismo ritmo, charlando y disfrutando”.“Estamos contentos de volver a hacer esta peregrinación por los pueblos, para nosotros es un honor poder ofrecer este sacrificio a Dios”, dijo un hombre que hace la travesía desde hace cuatro años.“Es una emoción poder lograr esto un año más y también llevo la carga de pedir por todos en esta fecha tan linda y especial”, acotó una mujer y afirmó que la experiencia “es muy linda. Todos los años estamos presentes”.