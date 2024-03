Bus Turístico, uno de los atractivos preferidos para el fin de semana largo

En el marco del fin de semana largo en Paraná, el Bus Turístico es uno de los puntos preferidos de los ciudadanos y también de los turistas que eligieron la capital entrerriana para vacacionar.En ese sentido,habló con una organizadora de la propuesta, quien sostuvo: “Estamos vendiendo muchos pasajes y colaborando con la escuela Aspasid en el día de hoy. Aquellos interesados tienen que llegar con 30 minutos de anticipación, donde el recorrido dura dos horas y el micro, que cuenta con una capacidad para 56 personas, sale a las 10.30 horas y a las 17 horas”.Además, acotó: “El costo es de $2.200 para los mayores y $1.300 los menores. Lo recaudado es para colaborar con las instituciones de nuestra ciudad y la Municipalidad le dio este mes a la escuela Aspasid”.A su vez, se refirió a los turistas: “Vinieron de Washington, Córdoba, Buenos Aires, Crespo, Seguí, entre otros lugares”.En tanto, un turista, oriundo de Costa Rica, indicó: “Es hermosa la ciudad. Me parece impresionante que este ubicado a orillas de un río tan grande, ya que en mi país no tenemos esa posibilidad”.“También me llamó la atención la parte de los pescadores, donde su economía proviene de lo que sacan del río y es muy hermoso”, añadió.Finalmente, destacó: “Costa Rica tiene cosas impresionantes, somos de un lugar donde vivimos al pie de un volcán y ese espacio ofrece aguas termales. También hay muchas montañas”.