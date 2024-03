Jóvenes escupieron placa de veteranos de Malvinas y rompieron una ventana

Un hecho de vandalismo tuvo lugar en una vivienda de la calle Pacto de Unión, de la capital entrerriana, donde jóvenes a la salida de la escuela, escupieron una placa en honor a un veterano de Malvinas y rompieron una ventana.Al respecto,dialogó con Juan Carlos Hernández, veterano de Malvinas, quien fue víctima del hecho de vandalismo. “Ya sé quiénes son porque tengo cámaras, donde los tengo individualizados, y los chicos asisten a una escuela cerca de mi casa, ubicada al frente de una comisaría. Me comuniqué con los directivos de esa institución y los alumnos de ese turno, quienes me volvieron a hacer lo mismo y gestos inapropiados. A los padres de esos chicos les pido que los controlen, ya que no se hacen estas cosas y, sobre todo, en semana santa. Soy veterano de guerra y me duele, encima me escupieron la placa”.Con respecto al hecho delictivo, sostuvo: “Estos episodios duelen porque los chicos tienen que vivir otra situación. El 3 de abril voy a una escuela a dar una charla y se trata de malvenizar. Esta novedad ya la comuniqué al Centro de Veteranos de Guerras, quien le informarán al Presidente lo que me pasó”.“Nuestra bandera es única, tenemos que enseñarles a los chicos que hay cosas que no se deben hacer”, finalizó.