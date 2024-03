“Por y para siempre Malvinas”: unirán el área metropolitana con una bicicleteada

Bajo la consigna “Por y para siempre Malvinas”, invitaron a participar de una bicicleteada que unirá el área metropolitana a Paraná, este lunes 1º de abril, en Homenaje a los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas al cumplirse 42 años desde el inicio de este conflicto bélico.La bicicleteada, que es impulsada por los Veteranos de Guerra de Malvinas del área metropolitana, los municipios de Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda, recorrerá las tres localidades saliendo a las 9 del lunes desde la explanada del Municipio de Oro Verde.“El lunes 1º de abril salimos de la explanada del municipio de Oro Verde, a las 9; nuestro intendente César Clement les dará la bienvenida a todos los que participen”, comunicó ala viceintendente de Oro Verde, Mercedes Schvindt, quien invitó a todos a sumarse “para homenajear a nuestros héroes de Malvinas”.Al comenzar esta bicicleteada, el intendente César Clement dará la bienvenida a los presentes y una comitiva partirá junto a los organizadores acompañando el recorrido brindando hidratación y seguridad en el recorrido.En San Benito, habrá dispuesto un puesto de hidratación para todos los ciclistas y se hará un pequeño descanso, para luego continuar.Al arribar a Colonia Avellaneda, se brindará una bienvenida a cargo de las autoridades municipales y los veteranos. También habrá un puesto de hidratación.Por su parte, la viceintendente de San Benito, Alba Luz Zampieri, hizo extensiva la invitación a la comunidad de su localidad “a sumarse a acompañar a los veteranos de Malvinas que tanto reconocimiento merecen”.En tanto, el intendente de Colonia Avellaneda, Ariel Weiss, comunicó que “el área metropolitana abraza a los veteranos de Malvinas”. “Es una bicicleteada amateurs, para las familias; de hecho, el año pasado la hice con mi hijo de ocho años e invito a todos a sumarse porque contaremos con la asistencia de ambulancia y acompañamiento de camiones con agua”, indicó.“Será una instancia recreativa, que nos unirá no solo como área metropolitana, sino como familia, y en la gran causa por Malvinas para los veteranos, que será como una caricia”, fundamentó el mandatario municipal.El diputado nacional de Unión por la Patria, Tomás Ledesma, acompañó la iniciativa y comunicó que presentó un proyecto en la Cámara deDiputados para la Declaración de Interés del Congreso de la Nación. “Más allá del testimonio de los ex combatientes que nos dan fuerza y el ejemplo a los argentinos, nosotros, generacionalmente, tenemos la responsabilidad de dar testimonio de lo que ellos vivieron para que nunca más vuelva a ocurrir esto en Argentina y podamos preservar la memoria”, fundamentó.“En momentos que viven los municipios, el hacer el esfuerzo para organizar la bicicleteada es muy bueno y a nosotros nos deja tranquilos porque nos sentimos muy apoyados”, completó el ex combatiente de Malvinas, Luis Ramírez.“El deporte me ha contenido muchísimo, el ciclismo y el atletismo”, contó el veterano de guerra de la Malvinas, Omar Rubén Godoy, e invitó a todos a participar de la bicicleteada “porque lo importante es sumarse”.“Invitamos a las familias a ser parte porque no es una competencia, sino que el objetivo es ayudarnos unos a otros para llegar y divertirnos”, coincidió la integrante de la Selección Argentina de Ciclistas, Milagros Sanabria, quien ha participado y ganado varias competencias internacionales en la disciplina.