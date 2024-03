Observatorio astronómico: luna llena y su impacto en la observación del cielo

Desde el Observatorio Astronómico, Mariano Peter, brindó detalles asobre el fenómeno de la luna llena y su influencia en la observación del cielo. "La luna llena fue este lunes pero aún continua y está a un 99%", explicó. "Recordemos que la luna no brilla con luz propia, brilla porque refleja la luz del sol, por lo que en cierta manera estamos recibiendo indirectamente la luz del sol", añadió.En términos astronómicos, Peter señaló: "La fase llena fue este lunes y este martes es luna gibosa menguante. La luna llena es muy inspiradora para los escritores, los poetas, muy romántica también".Sin embargo, el brillo intenso de la luna llena puede dificultar la observación de otros objetos celestes. "Para nosotros que nos gusta mirar el cielo, por ahí molesta un poco porque es muy brillante y eso hace que objetos de espacios profundos como nebulosas, cúmulos estelares no se puedan ver cuando la luna está llena", explicó. "Inclusive, las características de la misma luna como sus cráteres, montañas y demás, quedan perdidas en el brillo y en el observatorio tenemos que colocar filtros al telescopio para poder apreciar".Peter destacó que la mejor fase para observar la luna en detalle es la fase creciente, ya que al estar poco iluminada no molesta la visión de otros objetos. "No obstante, estando la luna llena, el observatorio abre igual y la muestra, pero siempre haciendo esa salvedad de que la gente, en lo posible, si quiere ver en detalles las características, tiene que ser en fase creciente".Por otro lado, Peter anunció los horarios especiales para Semana Santa:. Además, hizo hincapié en la puntualidad debido a la función de planetario que ofrecerán: "Pedimos a la gente que sea puntual porque además vamos a tener función de planetario donde vamos a proyectar en el domo geodésico".