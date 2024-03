Martín Seefeld presenta Holter en Paraná: “Es mi desafío más importante”

. Cuenta con el humor característico del actor, que estuvo presente en, que se emite porEn primer lugar, hizo hincapié en la obra que presentará en la capital entrerriana: “Es una obra que tuve la posibilidad de escribir en pandemia. La protagonizo junto a Carolina Solari y Joaquín Bonamico y dirigida por Daniel Fernández.“La realidad de la obra es increíble porque la variación del público es de chicas y chicos de 20 años, de 60 y 80. Todo el mundo te dice ‘era yo’. La obra te interpela, tengas la edad que tengas porque filosóficamente nos enfrenta con la era de la comunicación, donde los primeros comunicados no estamos”, continuó.Asimismo, el actor que supo brillar en Los simuladores, reflexionó que la felicidad no está en la ostentación de casas y vehículos sino “que todo es más chiquitito. Tiene que ver con los vínculos que en verdad nos importan y las pequeñas cosas de la vida”. Asimismo, prosiguió: “Nos olvidamos del ser, del otro”.“La obra a través de reflexión, de monólogos, de canto y baile con mucho humor, pero también con emoción habla de todos esos temas”, subrayó.Por otro lado, profundizó sobre la producción artística: “, que gracias a Dios nos dicen cuando termina el espectáculo. El mensaje tiene que ver con el verdadero éxito está en el recorrido de las cosas, independientemente del resultado. Está en poder soñar y poder llevar adelante los sueños”.Será la primera vez que visitará el Teatro municipal 3 de Febrero: “Me encanta laburar a lo largo y a lo ancho del país. Lo he hecho a lo largo de mi carrera muchas veces. Las giras me parecen extraordinarias, conozco el país, sé lo que es el interior del país y lo amo. Tengo mucho entusiasmo por lo que me han dicho de Paraná”.“En pandemia todo el mundo se extrañó, se conectaba por teléfono y me parece que no aprendimos muchas cosas de la pandemia. Siempre le digo a mis hijos cuando tengan algo importante para decir díganlo mirando a los ojos. El teléfono no tiene tono y no tiene sentimientos”, cerró la idea.