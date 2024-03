Video: Salud mental: están aumentando las consultas de adultos mayores

Lo que está sucediendo a nivel nacional con la crisis económica afecta a la salud mental de la población y principalmente a la de los adultos mayores, quienes están más expuestos a las frustraciones y los estados de ansiedad, depresión y angustia.



Elonce dialogó con el Licenciado en Psicología, Hugo Cappa (MP663), que se desempeña en el hospital Fidanza, quien habló sobre la realidad que viven muchas personas mayores de edad ante un contexto económico desfavorable.



“Los adultos mayores no son ajenos al contexto social, cultural y familiar, los afecta enormemente y condiciona el sistema inmunológico haciéndolos proclives a una serie de problemáticas, como la ansiedad, estados de angustia, depresión que implica un retroceso en la posibilidad para tener una vida feliz”, indicó.



Y remarcó: “Esa es la realidad de muchos adultos mayores que no están pudiendo darse la oportunidad de tener una vida plena y eso genera frustración que no solo repercute en su vida, sino en la de sus hijos y nietos”.



En este sentido, el profesional mencionó que la vida social de los adultos mayores no debe estar reducida únicamente a la cuestión de los hijos y nietos, sino que también “es necesario que tengan, dentro de las posibilidades, ámbitos de recreación y ahí donde entran en juego los amigos, conocidos y no deben descuidar la vida al aire libre”.



“En la mayoría de los casos quienes se jubilan no tienen una preparación previa para la conformación de esta nueva identidad que es la vida del jubilado, que en el contexto de nuestro país no es muy prometedor el futuro de los jubilados. Es como un título de una nota insuficiente, cuando debería ser al revés”, subrayó.



Finalmente, Cappa dio cuenta que “están aumentando las consultas y hay distintos contextos de vida del adulto mayor. Hay quienes tienen la posibilidad de tener autovalidez, una autonomía, amén de los achaques económicos, hay otros que están alojados en hospitales en distintas condiciones y hay un incremento pospandemia de las consultas, que por un lado es positivo”, ya que pone de manifiesto cómo se ha ido potenciando el tema de la salud mental, despegándola de las cuestiones ligadas, por ejemplo, a la demencia. Elonce.com