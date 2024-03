Los colectivos vuelven a circular tras levantarse el paro que afectó a usuarios

UTA, el gremio que nuclea a los choferes,. Cabe recordar que los usuarios de Paraná y el área metropolitana, fueron afectados desde la noche de este lunes, por un paro que había dispuesto el sindicato debido a que los empresarios no habían depositado las diferencias de salarios que se debían abonar tras el acuerdo alcanzado en paritaria.Así, los colectivos volverán,sin brindar el servicio a los usuarios.Cabe recordar que la medida de fuerza iniciada anoche, se concretaba debido a que no se había dado “cumplimiento efectivo en las cuentas de los trabajadores, de las sumas acordadas en el acta firmada el pasado 18 de marzo”, indicaba UTA y confirmaba que no se había realizado “en tiempo y forma el pago correspondiente”.Referentes de UTA Entre Ríos, confirmaron a, ya que la medida de fuerza realizada, era con concurrencia a los lugares de trabajo.El secretario gremial, dijo y agregó que “es un momento difícil para las familias por la inflación”, sostuvo.“El acta está firmada con fechas de cobro pactadas y esperamos no tener problemas otra vez”, dijo Rupp y afirmó que “tenemos expectativas para el próximo mes y esperemos cobrar antes del cuarto día hábil”.En referencia al levantamiento del paro, Rupp dijo ael secretario gremial de UTA Entre Ríos y agregó que “siempre buscamos que los usuarios no sean afectados y los trabajadores puedan cobrar lo que les corresponde. Pedimos disculpas a los usuarios, pero los trabajadores también deben sostener a sus familias”, afirmó.En tanto, solicitó a las autoridades “municipales y provinciales que no se demoren con las transacciones para que no debamos tomar este tipo de medidas de fuerza”, remarcó Rupp en referencia a las fechas de pago pautadas en paritaria.