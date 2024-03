Escuela de Paraná continúa con clases alternadas por rotura de tanque de agua

La comunidad educativa de la escuela “Manuel Belgrano”, de calles Carbó y 9 de Julio de Paraná, continúa con el dictado de clases alternado entre virtual y presencial, debido a la rotura del tanque de agua. “Durante marzo, los chicos habrán tenidoporque les toca día por medio”, denunciaron los padres aporque ya se hicieron todas las diligencias. Según el expediente, está para comprar y desconocemos cuánto tiempo puede llegar a demorar”, explicó ala directora del establecimiento educativo, Mónica Gariboglio.Reunidos en el frente de la escuela, los padres exigieron respuestas a Provincia y al CGE para garantizar la educación de sus hijos. “Es una complicación, más allá de las labores cotidiana de una familia, nuestra mayor preocupación es por la educación de nuestros hijos;se quejó uno de los padres, Juan Sordi.Y continuó: “Ya venimos de un gran perjuicio, como lo fue la pandemia cuando los chicos tenían clases virtuales, y la educación retrocedió muchísimo siendo que los primeros años son fundamentales para nuestros hijos porque es cuando abren su cabeza al conocimiento y absorben la mayor cantidad de eso”.“Hoy es muy difícil porque también se deben contemplar las condiciones dede los chicos; sumada la complejidad que implica para el cuerpo docente y no docente que está en la institución haciendo malabares durante los días que están en el aula para compartir los baños”, explicó Sordi.Debido a queporque falta el tanque de agua, reveló que “la maestra de 2º contó que un día tuvo que suspender la clase para acompañar a las alumnas al baño debido a que no había personal para esa tarea”.se trató de hacerlo a través de cooperadora escolar, pero no dieron los números para poder cambiar el tanque de agua”, repasó el papá. Y remarcó:El hombre contó que el año pasado él mismo reparó los baños del Jardín, pero no pudo arreglar los del ala izquierda por falta de materiales. “Pero en caso de conseguir los materiales, no será necesario enviar una cuadrilla porque me comprometo a arreglarlo; tengo el personal suficiente para hacer el cambio, las modificaciones y reparaciones necesarias”, aseguró., para que los chicos no pierdan días de clases, porque, además, los días de paro de transporte no pueden acercarse a la institución”, sumó otro de los papás, Andrés Danieli.Según repaso,. “Y con el fin de semana extra largo se complicará aún más porque perderán el ritmo de concurrencia”, agregó.Los padres se comprometieron a acarrear baldes con agua para limpiar los baños; pero hubo otro que, directamente, optaron por cambiar a sus hijos de escuela., coindicieron.La directora confirmó aque “se puede garantizar el dictado de clases virtuales, pero –alertó- se dificulta porque hay pocos insumos tecnológicos en la escuela”. De igual manera, Gariboglio prometió que “se hace todo lo posible para que los chicos reciban sus actividades y puedan cumplir con los días en los que no pueden están en la escuela”.“Queremos que todos los chicos estén en la institución con dictado de clases presenciales; pero también se dificulta la situación por los paros del transporte urbano de pasajeros. Hoy solo cinco docentes son los que están dictando clases”, reveló al respecto.