Usuarios opinaron sobre el nuevo paro de colectivos de Paraná: “Es lamentable”

Quedó confirmado que desde las 00 horas de este martes los usuarios se quedarán nuevamente sin el servicio de colectivos en Paraná y el Área Metropolitana. Se debe a la falta de pago de los haberes de los choferes. Por este motivo,dialogó con usuarios que frecuentan viajar por este medio de transporte para conocer su opinión.Una mujer expresó haberse enterado hace poco: “Me estaban comentando porque justo salgo de la guardia, que tengo al nene en la escuela. Se suspenderán las clases si es que hay paro. Estamos complicados”. En la misma línea, acotó: “Es un medio de transporte que utilizamos todos y si no hay colectivos no se puede venir”. Ante la chance de usar otros medios de transporte, explicó: “Es imposible tomarte un remis o lo que fuere. La situación económica está muy complicada y no se puede. Es lamentable toda la situación que se vive día a día”.Una adolescente que asiste a la escuela Centenario de la capital entrerriana indicó qué medida se tomó en el establecimiento educativo: “Los que pueden, que vayan. Los que no, que presentemos un certificado de la falta”. Sobre la medida de fuerza, expresó: “Se me complica mucho porque voy y vengo en colectivo. Es una traba que no puedo venir. En remis o Uber no se puede ir hoy en día”.Un trabajador que esperaba la línea 22 afirmó no estar anoticiado del paro de colectivos. “Nos dejan sin colectivos de vuelta”, reprochó.“Hace un rato me esperé. Me dijeron las chicas de la facultad”, indicó una chica. Además, aseguró que “no se sabe” que determinación tomará la Universidad.“Está bien porque tienen que cobrar, me parece que se lo merecen y lo tienen merecido porque trabajan”, reflexionó otra mujer.