Siguen los bloqueos por casos de dengue y piden evitar criaderos de mosquitos

Agentes sanitarios y promotores ambientales visitaron domicilios en barrio Mosconi Viejo y barrio 98 Viviendas. “Tenemos que eliminar los criaderos, que es donde se reproduce el mosquito; los baldes con agua, las botellas, las cubiertas, los tachos que no tienen tapa, las canaletas. Depende de cada uno de nosotros eliminar el mosquito”, dijo la directora de Salud Comunitaria, Olga Castañeda.Se sugiere mantenerse con repelente en partes descubiertas. Dentro del domicilio, habitación por habitación, rociar cualquier insecticida en aerosol, asegurándose de que no haya personas dentro. Apuntar el frasco hacia arriba y pulsar durante 5 a 10 segundos. Debajo de las camas y detrás de las cortinas puede esconderse también el mosquito. Mantener 30 minutos cerrada la habitación. Luego mantener las 24 horas con espiral si es lugar ventilado o pastillas termoevaporables. Si la persona tiene dengue, no olvidar usar repelente. No automedicarse. Realizar la consulta al médico.Por otro lado, se pidió a los vecinos que colaboren con la descacharrización, juntando los recipientes que no sirven para ser arrojados a la basura por parte del personal municipal, quienes el jueves siguiente al recorrido visitan los barrios para juntar lo que podría ser un riesgo para la salud pública.